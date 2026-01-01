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    Industriesauger IVR-L 400/24-2 Tc | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit grauem Gehäuse, rotem Rädern und schwarzem Saugrohr auf weißem Hintergrund.

    Industriesauger

    IVR-L 400/24-2 Tc

    Bestellnummer: 9.989-402.0

    • 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell
    • Robuste Bauweise, 400-l-Behälter, Filterklasse L, 2,4-kW-Antrieb
    • Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige, 4 Zubehörhalter
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