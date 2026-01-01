Industriesauger IVR-L 65/12-1 | Kärcher

Mit 1,2 kW Motorleistung ist der IVR-L 65/12-1 ein Einstiegsgerät in die Welt des Flüssigkeits- und/oder Spänesaugens. Der IVR-L 65/12-1 ist der kleinste Flüssigkeitssauger aus der IVR-L-Familie. Der Qualitätssauger eignet sich ideal zum Aufsaugen und Trennen von kleinen Mengen Flüssigkeit und Feststoffen. Zum Beispiel Kühlmittel, Schmieremulsion, Wasser oder Öl mit Metallspänen. Die Späne können in einem Spänekorb gesammelt werden. Die aufgesaugte Flüssigkeit wird über den Entleerungsschlauch in den Kreislauf zurückgeführt. Am Entleerschlauch lässt sich der aktuelle Füllstand jederzeit bequem feststellen. Der 360° drehbare Schlauchanschluss am Saugkopf ermöglicht ein bequemes Saugen in alle Richtungen, ohne dass der Saugschlauch sich verknotet. Die integrierte mechanische Schwimmersteuerung schützt die Turbinen des Saugers vor Nässe. Der Antriebskopf besteht zum Teil aus recyceltem Material.

Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich. Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen. Ausgestattet mit einem leisen Gebläsemotor Sehr kompaktes und wendiges Gerät mit Gebläsemotor. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.