10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Industriesauger IVR-L 65/12-1 | Kärcher

    Grauer Kärcher Industriesauger mit vier Rädern und einem schwarzen Griff, auf weißem Hintergrund.

    Industriesauger

    IVR-L 65/12-1

    Bestellnummer: 9.990-900.0

    • 360°-Arbeitsradius
    • Kunststoff anteilig aus Rezyklat
    • Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige
    Angebot anfordern