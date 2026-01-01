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    Industriesauger IVR-L 65/12-1 Tc | Kärcher

    Kärcher Industriesauger in Grau auf einem Rollgestell mit Schlauchanschluss und Griff.

    Industriesauger

    IVR-L 65/12-1 Tc

    Bestellnummer: 9.986-055.0