Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further | Kärcher

Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren bietet das limitiert verfügbare Bundle IVR-L 65/24-2 Set Go!Further aus 33 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör eine starke Saugleistung bei niedrigem Betriebsgeräusch. Es eignet sich ideal zum Aufsaugen kleiner Mengen Flüssigkeiten und Feststoffe wie Öle, Kühlemulsionen oder grober, abrasiver Späne. Die kompakte, platzsparende Bauweise und das robuste Fahrgestell ermöglichen einen mühelosen Transport zu unterschiedlichen Einsatzorten. Zum Zubehör für die Bodenreinigung gehören ein flexibler EVA-Schlauch, ein Handgriff, 2 Saugrohre und eine Bodendüse. Für punktuelle Reinigungsarbeiten ist außerdem eine passende Standarddüse enthalten.

Optische Füllstandsanzeige Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge. Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung. Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 33 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Höherer Wirkungsgrad beim Betrieb mit nur einer Turbine. Geringes Arbeitsgeräusch von nur 68 dB(A).