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    Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set Go!Further | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit Zubehör: Schlauch, Filter, Bodendüse und Rohre auf gelbem Hintergrund.

    Industriesauger

    IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

    Bestellnummer: 9.991-107.0

    • Limitierte Bundle Edition mit 33 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • 360°-Arbeitsradius und praktische Zubehörhalter am Gerät für effektives Arbeiten
    • Saugschlauch, Handgriff, 2 Saugrohre, Standard- und Bodendüse zur Bodenreinigung
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    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.