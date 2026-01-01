10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set | Kärcher

    Grauer Kärcher Industriesauger mit Rollen und Schläuchen, steht auf einem weißen Hintergrund.

    Industriesauger

    IVR-L 65/24-2 Set

    Bestellnummer: 9.990-904.0

    • 360°-Arbeitsradius
    • Kunststoff anteilig aus Rezyklat
    • Mitgeliefertes Zubehör (Siebkorb, Schlauch, Handgriff, Düse)
    Angebot anfordern