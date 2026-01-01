Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set | Kärcher

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Industriesauger
Bestellnummer: 9.990-904.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s / m³/h)
144 / 520
Vakuum (mbar / kPa)
235 / 23.5
Behälterinhalt (l)
65
Behältermaterial
Stahl
Nennleistungsaufnahme (kW)
2.4
Aufnahmetyp
Elektrisch
Staubklasse Hauptfilter
L
Filterfläche Hauptfilter (m²)
0.25
Schalldruckpegel (dB(A))
68
Kabellänge (m)
10
Gewicht ohne Zubehör (kg)
46
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
46.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
47.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
718 x 526 x 1251
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete