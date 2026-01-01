Industriesauger IVR-L 65/24-2 Tc | Kärcher

Ein langlebiger, waschbarer Taschenfilter sowie eine leistungsstarke Zweiturbinenlösung mit 2,4 kW Aufnahmeleistung sind die Hauptausstattungsmerkmale des mobilen Flüssigkeits- und Spänesaugers IVR-L 65/24-2 Tc. In Kombination garantieren sie konstanten Betrieb und eine hohe Saugleistung ohne Abfall der Filterleistung. Damit prädestinieren sie das Gerät zum Saugen mittlerer Mengen unterschiedlichster Saugmedien, wie Metallspänen, Ölen oder Kühlemulsionen. Ein optionaler Siebkorb sichert dabei die effektive Trennung fester und flüssiger Bestandteile. Flüssigkeiten können so durch einfaches Lösen des Ablassschlauchs am 65 Liter großen Sammelbehälter separat entsorgt werden, während andernfalls das Entleerungssystem mit Kippfahrgestell für eine kraftschonende Kippentleerung mit Abrollmechanismus Anwendung findet. Betrieben mit Wechselstrom und sehr robust sowie servicefreundlich konstruiert erfüllt der Sauger die wichtigsten Kriterien für harte industrielle Einsätze. Die schallgedämmte Antriebseinheit und ein Ausblasschalldämpfer sorgen darüber hinaus für ein geringes Betriebsgeräusch. Der Antriebskopf besteht zum Teil aus recyceltem Material.

Ergonomisches Kippfahrgestell Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung. Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus. Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig. Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich. Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft. Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.