10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Industriesauger IVS 100/40 Lp | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit Edelstahlbehälter, grauem Gehäuse und Rollen, seitlich Kabel und Schlauch.

    Industriesauger

    IVS 100/40 Lp

    Bestellnummer: 1.573-621.0