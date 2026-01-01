Industriesauger IVS 100/40 | Kärcher

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Industriesauger
Bestellnummer: 1.573-620.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Luftmenge (l/s / m³/h)
135 / 485
Vakuum (mbar / kPa)
150 / 15
Behälterinhalt (l)
100
Behältermaterial
Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW)
4.2
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
75
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
2.2
Gewicht ohne Zubehör (kg)
130
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
131.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1202 x 771 x 1470
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch