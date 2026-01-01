10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Industriesauger IVS 100/75 M | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit Edelstahlbehälter und grauem Gehäuse, auf Rollen, mit Kabel und Schlauchhalterung.

    Industriesauger

    IVS 100/75 M

    Bestellnummer: 1.573-822.0

    • Hygienischer Edelstahlbehälter
    • 100-l-Behälter, Filterklasse M, 7,5-kW-Antrieb
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik
    Angebot anfordern