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    Industriesauger IVS 100/75 M Z22 | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit silbernem Behälter, grauem Gehäuse und orangefarbenem Kabel auf Rollen.

    Industriesauger

    IVS 100/75 M Z22

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.987-900.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • 100-l-Behälter, Filterklasse M, 7,5-kW-Antrieb
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik
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