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    Scheuersaugmaschine K-Mop 46 Bp | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und roten Bürsten auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2026
    Reddot Design Award 2026

    Scheuersaugmaschine

    K-Mop 46 Bp

    Bestellnummer: 1.783-484.0

    • Kompakt und extrem wendig. Je 4 l Schmutz- und Frischwasser, 46 cm Arbeitsbreite
    • Ladegerät und Akku nicht im Lieferumfang inbegriffen, max. 1840 m²/h
    • Rote Scheibenbürsten, Aluminium-Saugbalken gebogen
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