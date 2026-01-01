Scheuersaugmaschine K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75 | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.783-483.0
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
460
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
4 4
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
1840
Flächenleistung praktisch (m²/h)
1200
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
36
Kapazität (Ah)
7.5
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
1
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
58 81
Ladestrom (A)
6
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
350
Wasserverbrauch (ml/min)
440
Schalldruckpegel (dB(A))
67
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
24.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
446 x 551 x 1154
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete