KÄRCHER X TTS | Kärcher

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Wer hygienisch reinigen soll und zugleich effizient arbeiten möchte, setzt auf eine Kombination aus Maschinen und manuellem Equipment. Damit Kärcher Kundinnen und Kunden bei keinem Arbeitsschritt auf hohe Qualität und Ergonomie verzichten müssen, startet der Marktführer eine Kooperation mit dem innovativen Unternehmen TTS. Die KÄRCHER X TTS-Produktpalette umfasst mehr als 300 Produkte für manuelles Reinigen.
Die Arbeit mit TTS-Reinigungstools macht erlebbar, dass die Produktentwickler an jeden Arbeitsschritt und an jeden Handgriff gedacht und viele Abläufe optimiert haben. Im Selbstverständnis von TTS muss jedes der Produkte folgenden Anforderungen entsprechen:
Die Gebäudereinigung gleicht häufig einem Kampf gegen die Uhr. Es gilt, Flächen und Möbel in möglichst kurzer Zeit hygienisch sauber zu machen. Um Reinigungskräften diese Aufgabe so komfortabel und ermüdungsfrei wie möglich zu gestalten, erfüllen die Reinigungstools von TTS Cleaning hohe ergonomische Standards und integrieren clevere Ideen, die Vorsprung verschaffen.
Welcher Aufgabe sich Reinigungsunternehmen auch immer stellen müssen, ab sofort erhalten sie die benötigte, komplette Produktpalette aus einer Hand. Sowohl über die Kärcher Vertriebswege als auch bei den Niederlassungen können sich Kunden und Anwender über sämtliche KÄRCHER X TTS Produkte informieren und diese erwerben.
TTS Cleaning entwickelt und produziert seit mehr als 30 Jahren in Italien vielfältige manuelle Reinigungstools voller cleverer Mehrwerte. Die wichtigsten Produktbereiche sind:
Ergonomisch durchdachte Produkte zur manuellen Nassreinigung von Oberflächen. Ausgezeichnet durch höchste Qualität für eine hervorragende Schmutzaufnahme. Garantiert zuverlässige Sauberkeit.
Das richtige Equipment zur wirtschaftlichen und effektiven Nassreinigung von Böden – insbesondere an maschinell schwer zu erreichenden Stellen.
Für jeden Müll zu haben. Unsere qualitativ hochwertigen Abfalleimer unterschiedlicher Größe und Ausführung eignen sich für die zuverlässige Aufnahme und Entsorgung sämtlicher Abfälle.
Die Hotelwagen der Firma Kärcher erfüllen die spezifischen Anforderungen des Sektors der Hotellerie, indem sie Ästhetik und Funktionalität perfekt kombinieren. Sie bieten reichlich Platz für Handtücher, Toilettenpapierrollen, Müllbeutel & Co. Die wendigen Lenkrollen machen den Wagen mobil und ermöglichen ein leichtes Fortbewegen von Zimmer zu Zimmer.
Sicherheit geht immer vor. Warnhinweise erhöhen die Achtsamkeit und warnen rechtzeitig vor möglichen Gefahren und Hindernissen.
Der Einsatz von widerstandsfähigen Materialien, die das Reinigen hygienischer, leichter und nachhaltiger machen, hat bei TTS Cleaning Tradition. Mit dem Ziel, natürliche Ressourcen zu schonen und Energie einzusparen, sind immer mehr der Reinigungsutensilien mit einem Ecolabel ausgezeichnet, darunter Eimer aus recyceltem Kunststoff. Darüber hinaus ist TTS einer der ersten Anbieter weltweit, die eine zertifizierte Berechnung der CO2-Emissionen des gesamten Produktlebenszyklus anbieten.
Effizient, flexibel und ergonomisch: der FlexoMate, ein Reinigungswagen, der die manuelle Reinigung neu definiert. Dieser passt sich durch sein modulares System Ihren Bedürfnissen an. Ob zusätzliche Boxen oder Reinigungsgeräte – mit dem FlexoMate ist alles drin. Er kann nach Ihrem Bedarf auf- und abgerüstet werden und bis zu 5 unterschiedliche Reinigungsgeräte integrieren. Mit dem FlexoMate erhöhen Sie Ihre Produktivität bei manuellen Reinigungsaufgaben. Noch flexibler ist die Möglichkeit zu mieten statt zu kaufen.
Sie möchten KÄRCHER X TTS Produkte selbst in die Hand nehmen? Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit Ihrem Kärcher Ansprechpartner oder Händler.