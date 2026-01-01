KÄRCHER X TTS | Kärcher

Der FlexoMate-Reinigungswagen

Effizient, flexibel und ergonomisch: der FlexoMate, ein Reinigungswagen, der die manuelle Reinigung neu definiert. Dieser passt sich durch sein modulares System Ihren Bedürfnissen an. Ob zusätzliche Boxen oder Reinigungsgeräte – mit dem FlexoMate ist alles drin. Er kann nach Ihrem Bedarf auf- und abgerüstet werden und bis zu 5 unterschiedliche Reinigungsgeräte integrieren. Mit dem FlexoMate erhöhen Sie Ihre Produktivität bei manuellen Reinigungsaufgaben. Noch flexibler ist die Möglichkeit zu mieten statt zu kaufen.