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    Kanisterhahn, 5l, 10l | Kärcher

    Roter Verschlussdeckel mit transparentem Ausguss und Griff, auf weißem Hintergrund.

    Kanisterhahn, 5l, 10l

    Bestellnummer: 6.394-819.0

    Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.