Kanisterhalterung 10 L | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.395-414.0Kanisterhalterung aus Edelstahl zur Wandmontage und komfortablen Nutzung eines 10-l-Kanisters. Ideal als Ergänzung zu beiden Varianten der Dosiereinheit DS 1 von Kärcher geeignet.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 195 x 150