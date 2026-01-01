10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Kanisterhalterung 5 L | Kärcher

    Metallhalterung mit zwei seitlichen Öffnungen und einer unteren Ablage, geeignet zur Wandmontage.

    Kanisterhalterung 5 L

    Bestellnummer: 6.395-413.0

    Kanisterhalterung aus Edelstahl zur Wandmontage und komfortablen Nutzung eines 5-l-Kanisters. Ideal als Ergänzung zu beiden Varianten der Dosiereinheit DS 1 von Kärcher geeignet.