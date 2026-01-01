K!Control SB mit externem Bezahlsystem | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-568.0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
16.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
500 x 380 x 250
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete