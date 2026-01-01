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    K!Control SB mit externem Bezahlsystem | Kärcher

    Silberne Kärcher Ladestation mit schwarzem Display und gelben Akzenten, zeigt Uhrzeit 12:59.

    K!Control SB mit externem Bezahlsystem

    Bestellnummer: 2.644-568.0

    • Modernes Start- und Bezahlsystem für die Verwendung eines externen Bezahlsystems
    • Bedienpanel mit 7"-Display, Drehknopf und Echtzeitansicht von Zeit und Guthaben
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