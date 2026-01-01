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    K!Control SB mit Kreditkartenterminal | Kärcher

    Schwarze und silberne Stele mit Display und Touchscreen, gelber Streifen an der Seite, im Innenbereich.

    K!Control SB mit Kreditkartenterminal

    Bestellnummer: 2.644-567.0

    • Modernes Start- und Bezahlsystem mit Kreditkartenterminal
    • Bedienpanel mit 7"-Display, Drehknopf und Echtzeitansicht von Zeit und Guthaben
    • Kreditkartenterminal
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