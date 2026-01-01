K!Control SB mit Kreditkartenterminal und Münzprüfer | Kärcher

Mit modernem Design, intuitiver Steuerung und vielseitigen Bezahlmöglichkeiten bietet das K!Control einen komfortablen und sicheren Start- und Bezahlprozess an SB-Waschanlagen. Das Gerät verfügt über ein integriertes Kreditkartenterminal sowie einen elektronischen Münzprüfer, sodass Kunden ihre Waschprogramme flexibel mit Münzen oder kontaktlos bezahlen können. Das Bedienpanel mit großem 7-Zoll-Display und Drehknopf führt den Kunden visuell und intuitiv durch jedes Waschprogramm. Das Display zeigt in Echtzeit verbleibende Zeit und restliches Guthaben an, sodass der Kunde stets den Überblick behält. K!Control kann optional mit einem Standfuß ausgestattet werden, sodass es für perfekte Sichtbarkeit und einfachen Zugang prominent positioniert werden kann. Optional kann es zusätzlich mit beleuchtbaren LED-Seitenstreifen ausgestattet werden.

Bedienpanel mit großem 7"-Display und Drehknopf Vollständiger Überblick über die Wäsche. Echtzeitansicht der verbleibenden Zeit oder des restlichen Guthabens. Kreditkartenterminal und elektronischer Münzprüfer Einfaches, kontaktloses Bezahlen in der Waschbox. Optionaler Standfuß Prominente Platzierung möglich. Hohe Sichtbarkeit sowie einfacher Zugang.