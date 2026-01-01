K!Control SB mit Münzprüfer | Kärcher

Das K!Control überzeugt durch modernes Design und einfache Bedienung. Das Gerät verfügt über einen elektronischen Münzprüfer, sodass Kunden ihre Waschprogramme bequem mit Münzgeld starten können. Das Bedienpanel mit großem 7-Zoll-Display und Drehknopf führt den Kunden visuell und intuitiv durch jedes Waschprogramm für ein perfektes Waschergebnis. Das Display zeigt zudem in Echtzeit die verbleibende Zeit und das restliche Guthaben an, sodass der Kunde stets den vollständigen Überblick über seine Fahrzeugwäsche behält. K!Control kann optional mit einem Standfuß ausgestattet werden, sodass es prominent und leicht zugänglich positioniert werden kann. Außerdem kann es mit beleuchtbaren LED-Seitenstreifen ausgestattet werden.

Bedienpanel mit großem 7"-Display und Drehknopf Vollständiger Überblick über die Wäsche. Echtzeitansicht der verbleibenden Zeit oder des restlichen Guthabens. Elektronischer Münzprüfer Einfaches Bezahlen in der Waschbox. Bezahlung mit Münzgeld oder Wertmarken. Multidimensionale Prüfung der Münzen für die Minimierung von Falschgeldeinwurf. Optionaler Standfuß Prominente Platzierung möglich. Hohe Sichtbarkeit sowie einfacher Zugang.