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    K!Control SB mit Münzprüfer | Kärcher

    Kärcher SB-Vacuum Cleaner, silber und schwarz, mit digitalem Display und gelbem Akzent, freistehend.

    K!Control SB mit Münzprüfer

    Bestellnummer: 2.644-540.0

    • Modernes Start- und Bezahlsystem mit elektronischem Münzprüfer
    • Bedienpanel mit 7"-Display, Drehknopf und Echtzeitansicht von Zeit und Guthaben
    • Elektronischer Münzprüfer
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