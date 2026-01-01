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    Kehrschaufel Set 15 L | Kärcher

    Grauer Müllbehälter mit türkisfarbenem Deckel und ausziehbarem Griff, auf zwei Rädern stehend.

    Kehrschaufel Set 15 L

    Bestellnummer: 9.212-037.0

    Industrieabfallbehälter mit Rädern und ergonomischem Griff für den Außeneinsatz, Fassungsvermögen 15 L.
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