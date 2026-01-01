Kehrschaufel Set 15 L | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-037.0Industrieabfallbehälter mit Rädern und ergonomischem Griff für den Außeneinsatz, Fassungsvermögen 15 L.
Farbe
Blau / Gelb
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
1.7
Verpackungsgewicht (kg)
2.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
350 x 240 x 880
Abmessungen, verpackt (mm)
350 x 240 x 880
Anwendungsgebiete