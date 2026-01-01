Kehrschaufel Set mit Gummiabzieher 32 x 97 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-191.0Hygienisches Kehr-Sammel-System. Die Schiene des Kehrschiebers besteht aus Gummi, die Kehrschaufel verfügt über einen ergonomischen Griff mit Gummiprofil.
Farbe
Grün
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
1
Verpackungsgewicht (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
320 x 150 x 970
Abmessungen, verpackt (mm)
320 x 150 x 970
Anwendungsgebiete