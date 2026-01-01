Kehrschaufel Set mit Gummiabzieher 32 x 97 cm | Kärcher

Ideal zur schnellen Beseitigung groben und feuchten Schmutzes: Das Kehr-Sammel-System von Kärcher besteht aus einer Kehrschaufel mit ergonomischem Haltegriff und rutschsicherem Gummiprofil sowie einem Kehrschieber mit Gummilippe, die sich problemlos an alle Bodenbeläge anpasst und den Schmutz zuverlässig erfasst. Zudem ist die Gummilippe sehr viel einfacher zu reinigen als traditionelle Systeme mit einem Besen. Das kompakte Kehr-Sammel-System ist mit jedem gängigen Müllbeutel einsetzbar.