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    Kehrschaufel Set mit Gummiabzieher 32 x 97 cm | Kärcher

    Türkiser Bodenabzieher mit Aluminiumstiel und Gummilippe, an dem ein blauer Müllsack befestigt ist.

    Kehrschaufel Set mit Gummiabzieher 32 x 97 cm

    Bestellnummer: 6.999-191.0

    Hygienisches Kehr-Sammel-System. Die Schiene des Kehrschiebers besteht aus Gummi, die Kehrschaufel verfügt über einen ergonomischen Griff mit Gummiprofil.
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