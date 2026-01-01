KIRA B 50 Autonome Scheuersaugmaschine | Kärcher

Nichts ist für die eigene Kostenkalkulation hilfreicher, als vorab die eigenen Ausgaben so exakt wie möglich bestimmen zu können. Mit den Servicepaketen KIRA Care und KIRA Care Plus wissen Sie vorab genau, was auf Sie zukommt. Und profitieren dazu von umfangreichen Leistungen, die Ihnen im unternehmerischen Alltag vieles erleichtern.
Das KIRA Care Paket beinhaltet grundsätzlich immer die Bereitstellung des Web Portals, Updates der Software sowie eine Funktionsgarantie, die auch die Batterie abdeckt. Selbstverständlich können Sie sich darauf verlassen, dass im Wartungsfall ausschließlich geschulte und erfahrene Servicetechniker sowie Original-Ersatzteile zum Einsatz kommen – die Kosten dafür sind natürlich bereits in Ihrem Care Paket enthalten. Dazu entfällt für Sie jedweder Aufwand, denn wir planen und koordinieren die Einsätze unseres Werkskundendiensts, sodass Sie sich entspannt zurücklehnen können.
Mit dem KIRA Care Plus Paket können Sie weitere Eventualitäten abdecken. So erhalten Sie beispielsweise im Fall eines Maschinenausfalls umgehend Ersatz, profitieren von besonders schnellen Reaktionszeiten oder inkludieren einfach auch alle benötigten Verbrauchsmaterialien im Voraus. Darüber hinaus erhalten Sie regelmäßig eine maßgeschneiderte Beratung zum effizienten Einsatz Ihres Reinigungsroboters.
Ob Kauf, Miete oder Finanzierung: Die KIRA Care Pakete sind die perfekte Ergänzung zu ihrer autonomen Scheuersaugmaschine von Kärcher.