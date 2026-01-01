KIRA B 50 Autonome Scheuersaugmaschine | Kärcher



Gleichbleibend sehr gute Reinigungsergebnisse innerhalb eines planbaren Zeitrahmens, mit einem kalkulierbaren Ressourcenverbrauch und damit planbaren Kosten: Das ist der Scheuersaugroboter KIRA B 50.

Eingesetzte Wassermenge, Reinigungsmitteldosierung und Reinigungsgeschwindigkeit sind präzise voreinstellbar, die Reinigungsflotte wird geschwindigkeitsabhängig aufgebracht. Das stellt nicht nur die Reinigungsqualität sicher. Sondern spart auch Ressourcen und bares Geld.