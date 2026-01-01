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    Scheuersaugmaschine KIRA B 50 | Kärcher

    Grauer Kärcher Reinigungsroboter mit Bürste, kompakte Bauweise, seitliche Bedienelemente und Warnleuchte oben.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2024
    Reddot Design Award 2024

    Scheuersaugmaschine

    KIRA B 50

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.533-002.0

    • Vollautonome Scheuersaugmaschine mit einer Flächenleistung von max. 2365 m²/h
    • Arbeitsbreite 550 mm mit Walzenbürsten, Vorkehrfunktion, Seitenbesen
    • Dockingfähig, kompatibel mit Rolltorsteuerung und VDA 5050
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