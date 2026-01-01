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    Scheuersaugmaschine KIRA BD 200 | Kärcher

    Graue Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit Lenkrad und Bedienelementen, seitliche Ansicht.

    Scheuersaugmaschine

    KIRA BD 200

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.533-014.0

    • Vollautonome Scheuersaugmaschine mit einer Flächenleistung von max. 4860 m²/h
    • Arbeitsbreite 900 mm mit Scheibenbürsten und Schmutzabweiser
    • Recovery-Lippe, dockingfähig, kompatibel mit Rolltorsteuerung und VDA 5050
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