Scheuersaugmaschine KIRA BD 50 | Kärcher

Der Reinigungsroboter KIRA BD 50 von Kärcher ist eine sinnvolle Ergänzung für jedes Reinigungsteam. Intelligent, autonom und mit der Funktionalität einer Scheuersaugmaschine ausgestattet, übernimmt er effizient und mit gleichbleibend hoher Qualität die Bodenreinigung mittlerer bis großer Flächen. Dadurch entlastet er Reinigungskräfte, die sich anspruchsvolleren Aufgaben widmen können. Die intuitive Nutzerführung mit großem Touchdisplay ermöglicht eine schnelle Einrichtung – ganz ohne Expertenwissen. Die optional erhältliche Dockingstation erlaubt vollautonomes Arbeiten, einschließlich Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung, Tankspülung und dem Laden der langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Ein Scheibenbürstenkopf stellt die optimale Lösung für die leise Unterhaltsreinigung auf glatten Böden dar. Leistungsstarke Sensoren und Software gewährleisten eine verlässliche Navigation sowie die sichere Vermeidung von Kollisionen und das Umfahren von Hindernissen. Zur Dokumentation und Überwachung versendet die KIRA BD 50 Statusmeldungen an mobile Endgeräte und erstellt detaillierte Reinigungsberichte im zugehörigen Webportal.

Dockingstation (optional) Ermöglicht vollautonomen Betrieb. Ressourcenaustausch (Frischwasser befüllen, Schmutzwasser ablassen, Tank spülen, Batterie laden) kann durch Roboter autonom durchgeführt werden. Optionales Zubehör, Roboter kann auch ohne Dockingstation betrieben werden. Bewährte Scheibenbürstentechnik Besonders reinigungsstark und gleichzeitig schonend auf glatten und empfindlichen Flächen. Geringer Bürstenverschleiß. Umfangreiche Auswahl an unterschiedlichen Bürsten und Pads, z. B. Einsatz von Diamantpads zur Glanzerhaltung/-erzeugung möglich. Grobschmutzschieber Hindert Grobschmutz daran, in die Maschine einzudringen. Schützt die Scheibenbürsten vor Grobschmutzpartikeln. Beugt dem Verstopfen des Saugbalkens vor. Einfache Bedienung Übersichtliche, sichere Steuerung aller Gerätefunktionen über Touchdisplay. Schritt-für-Schritt-Benutzerführung zur einfachen, intuitiven Bedienung. Einfaches Einrichten und Nutzen des Roboters ohne Expertenwissen. Robuste und verlässliche Navigation Leistungsstarke Sensoren mit 360°-Umfelderfassung und Seitenüberwachung. Sichere Kollisionsvermeidung und Hindernisumfahrung. Intelligente Freifahrmanöver im Fall von Blockaden. Sicherheitszertifiziert Sichere und berührungslose Erkennung von Hindernissen, Abstürzen und Personen. Nach IEC 63327 sicherheitszertifiziert. Geeignet für den Betrieb bei Publikumsverkehr. Schnelles Einlernen von autonomen Routen Intuitives Einlernen von Reinigungsrouten. Teach & repeat-Funktion zum manuellen Einlernen von präzisen Routen an Engbereichen. Smart Fill-Funktion für autonome Routenplanung von großen Freiflächen. Intuitive Routenbearbeitung Einfache Anpassung aller Reinigungsparameter nach der Routenerstellung. Erstellung verketteter Reinigungsrouten. Hinzufügen von No-go-Zonen, Geschwindigkeitsfiltern, No-clean-Zonen, Hupen-Zonen und Interaktionszonen. Webportal Zugriff auf detaillierte Informationen aus der Ferne über Kärcher Equipment Management. Umfasst Reinigungsberichte, Benachrichtigungen, Gerätestatus und vieles mehr Versenden von Benachrichtigungen und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte