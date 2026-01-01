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    Scheuersaugmaschine KIRA BD 50 | Kärcher

    Grauer Kärcher Reinigungsroboter mit LED-Leuchten, kompakter Bauweise und roten Bürsten an der Unterseite.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2024

    Scheuersaugmaschine

    KIRA BD 50

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.533-050.0

    • Lithium-Eisenphoshat-Batterie
    • Grobschmutzschieber
    • Dockingfähig
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