10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Scheuersaugmaschine KIRA BR 50 | Kärcher

    Grauer Kärcher Reinigungsroboter mit Bürste, kompakte Bauweise, seitliche Bedienelemente und Warnleuchte oben.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2024
    Reddot Design Award 2024

    Scheuersaugmaschine

    KIRA BR 50

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.533-003.0

    • Lithium-Eisenphoshat-Batterie
    • Integrierter Seitenbesen
    • Dockingfähig
    Angebot anfordern