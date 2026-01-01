Scheuersaugmaschine KIRA BR 50 | Kärcher

Der Reinigungsroboter KIRA BR 50 von Kärcher ist eine sinnvolle Ergänzung jedes Reinigungsteams. Intelligent, autonom und mit der Funktionalität einer Scheuersaugmaschine übernimmt er effizient und mit gleichbleibenden Reinigungsergebnissen die Bodenreinigung mittlerer bis großer Flächen und entlastet so Reinigungskräfte, die sich stattdessen anspruchsvolleren Aufgaben widmen können. Die intuitive Nutzerführung mit großem Touchdisplay ermöglicht eine schnelle Einrichtung ohne Expertenwissen. Die optional erhältliche Dockingstation erlaubt vollautonomes Arbeiten, inklusive Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung, Tankspülen und Laden der langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Ein Walzenbürstenkopf erledigt Vorkehren und Schrubben in einem Arbeitsschritt, der integrierte Seitenbesen erspart dabei eine manuelle Randreinigung. Leistungsstarke Sensoren und Software gewährleisten dabei eine verlässliche Navigation, sichere Kollisionsvermeidung und Umfahrung von Hindernissen. Zur Dokumentation und Überwachung versendet die KIRA BR 50 Statusmeldungen auf mobile Endgeräte und erstellt detaillierte Reinigungsberichte im zugehörigen Webportal.

Einfache Bedienung Übersichtliche, sichere Steuerung aller Gerätefunktionen über Touchdisplay. Schritt-für-Schritt-Benutzerführung zur einfachen, intuitiven Bedienung. Einfaches Einrichten und Nutzen des Roboters ohne Expertenwissen. Robuste und verlässliche Navigation Leistungsstarke Sensoren mit 360°-Umfelderfassung und Seitenüberwachung. Sichere Kollisionsvermeidung und Hindernisumfahrung. Intelligente Freifahrmanöver im Fall von Blockaden. Dockingstation (optional) Ermöglicht vollautonomen Betrieb. Ressourcenaustausch (Frischwasser befüllen, Schmutzwasser ablassen, Tank spülen, Batterie laden) kann durch Roboter autonom durchgeführt werden. Optionales Zubehör, Roboter kann auch ohne Dockingstation betrieben werden. Sicherheitszertifiziert Sichere und berührungslose Erkennung von Hindernissen, Abstürzen und Personen. Nach IEC 63327 sicherheitszertifiziert. Geeignet für den Betrieb bei Publikumsverkehr. Schnelles Einlernen von autonomen Routen Intuitives Einlernen von Reinigungsrouten. Teach & repeat-Funktion zum manuellen Einlernen von präzisen Routen an Engbereichen. Smart Fill-Funktion für autonome Routenplanung von großen Freiflächen. Intuitive Routenbearbeitung Einfache Anpassung aller Reinigungsparameter nach der Routenerstellung. Erstellung verketteter Reinigungsrouten. Hinzufügen von No-go-Zonen, Geschwindigkeitsfiltern, No-clean-Zonen, Hupen-Zonen und Interaktionszonen. Webportal Zugriff auf detaillierte Informationen aus der Ferne über Kärcher Equipment Management. Umfasst Reinigungsberichte, Benachrichtigungen, Gerätestatus und vieles mehr Versenden von Benachrichtigungen und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte Integrierter Seitenbesen Ermöglicht eine gründliche, randnahe Reinigung. Transportiert den Schmutz direkt in die Reinigungsbahn. Reduziert die manuelle Nacharbeit auf ein Minimum.