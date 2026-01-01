Autonomer Sauger KIRA CV 50 | Kärcher

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Autonomer Sauger
Bestellnummer: 1.454-500.0
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Spannung (V)
36
Vakuum (kPa)
19.3
Luftmenge (l/s)
16
Schalldruckpegel (dB(A))
57
Theoretische Flächenleistung, autonom (m²/h)
525
Flächenleistung (m²/h)
525
Betriebsdauer im Normalbetrieb (2 Akkus) (min)
140
Betriebsdauer im ECO!-Modus (2 Akkus) (min)
210
Arbeitsbreite Saugen (mm)
350
Nennleistungsaufnahme (W)
230
Steigfähigkeit (%)
6
Behälterinhalt (l)
4.5
Geschwindigkeit autonom (km/h)
1.5
Durchfahrbreite (mm)
650
Unterfahrhöhe (mm)
320
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
2
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
58 81
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Software Updates verfügbar bis
2031-01-01
Gewicht ohne Zubehör (kg)
15.4
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
15.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
25.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
578 x 578 x 300
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete