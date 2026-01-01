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    Kit Uni Junior | Kärcher

    Kärcher Wischmop mit weißem Eimer, türkisfarbenen Akzenten und Streifenmuster auf dem Mopkopf.

    Kit Uni Junior

    Bestellnummer: 9.212-031.0

    Kit: Uni Junior Halter mit Ringmutter, 35 cm Soft Band Wischbezug und 14 L Einfacheimer mit Presse.
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