Kit Uni Junior | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-031.0Kit: Uni Junior Halter mit Ringmutter, 35 cm Soft Band Wischbezug und 14 L Einfacheimer mit Presse.
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.2
Verpackungsgewicht (kg)
1.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
350 x 150 x 150
Abmessungen, verpackt (mm)
350 x 150 x 150
Anwendungsgebiete