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    Kehrsaugmaschine KM 100/100 R G | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine mit schwarzem Sitz und gelber Bürste, seitliche Ansicht.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/100 R G

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.280-105.0

    • Verbrenner-Kehrmaschine, Tiefentleerung
    • 1000 mm Arbeitsbreite, 6000 m²/h Flächenleistung, 2 × 50 l Behältervolumen
    • Rundfilter, Seitenbesen rechts
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