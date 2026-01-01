Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp Pack 2SB | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Kehrsaugmaschine
Bestellnummer: 1.280-175.0
Fahrantrieb
Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V)
24
Antriebsart
Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)
6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
7620
Arbeitsbreite (mm)
730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1270
Batteriekapazität (Ah)
240
Batteriespannung (V)
24
Batterielaufzeit (h)
3.5
Kehrgutbehälter (l)
120
Steigfähigkeit (%)
12
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
6
Filterfläche (m²)
6
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
748
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
750.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1807 x 1290 x 1500
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete