Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp Pack 2SB | Kärcher

Extrem robust, emissionsfrei und dabei sehr komfortabel: die Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R Bp. Die leistungsstarke 240-Ah-Batterie und ein passendes Einbauladegerät machen bis zu 4-stündige Dauereinsätze möglich – gerade in besonders staubigen Innenbereichen. Die Maschine verfügt serienmäßig über 2 Seitenbesen, wodurch die Flächenleistung erhöht wird. Eine Rundumkennleuchte steigert zudem die Sicherheit im laufenden Betrieb. Damit weder Mobiliar noch Maschine beschädigt werden, verfügt die Kehrmaschine über einen einschwenkbaren Seitenbesen, dessen Drehzahl jederzeit an das Staubvorkommen anpassbar ist. Die pendelnd gelagerte Kehrwalze sichert sehr gute Reinigungsergebnisse, das bewährte Rundfiltersystem mit 6 Quadratmeter Filterfläche und automatischer Abreinigung ermöglicht jederzeit staubfreies Kehren, der große Kehrgutbehälter lange Reinigungseinsätze und die hydraulische Hochentleerung eine komfortable Entsorgung. Für hohe Anwenderfreundlichkeit sorgen der einstellbare Fahrersitz, die sehr gute Übersicht und die einfach zu erreichenden Bedienelemente. Die wartungsfreundliche KM 100/120 R Bp ist zudem mit einem optionalen Schutzdach oder einer Saugeraufnahme nachrüstbar.