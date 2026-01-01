Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp Pack Li+FC | Kärcher

Die KM 100/120 R Li-Ion ist eine sehr robuste mittelgroße Aufsitz-Kehrsaugmaschine. Aufgrund des Batterieantriebs ist sie besonders für Innenbereiche geeignet. Die 180-Ah-Lithium-Ionen-Batterie sorgt für genug Energie, um 4 Stunden verschiedenste Reinigungsaufgaben zu erledigen. Die zur Verfügung stehende Batteriekapazität lässt sich jederzeit am Display ablesen. Die Maschine liefert ein sehr gutes Kehrergebnis dank pendelnd gelagerter Kehrwalze, auch bei der maximalen Arbeitsgeschwindigkeit von 6 km/h. Der einschwenkbare Seitenbesen schont dabei Mobiliar und Maschine. Der große Kehrgutbehälter lässt sich bis auf 1,52 Meter anheben, wodurch eine Entleerung in verschiedenste Behälter möglich ist. Das bewährte Rundfiltersystem mit großer Filterfläche und automatischer Filterabreinigung ermöglicht staubfreies Kehren. Der Fahrersitz kann an den Bediener angepasst werden, sodass er eine gute Sicht auf den Seitenbesen und das Arbeitsfeld hat. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und leicht erreichbar. Die wartungsrelevanten Teile sind gut zugänglich, Filter und Kehrwalze können werkzeuglos ausgebaut werden. Im Lieferumfang sind Lithium-Ionen-Batterie und Ladegerät enthalten.

Hohe Produktivität Ausgezeichnetes Kehrergebnis dank des schwebenden Kehrwalzensystems. Großes Kehrbehältervolumen (120 l) für lange, unterbrechungsfreie Einsätze. Robuste Bauweise und bewährte Komponenten für geringe Maschinenausfallzeiten. Komfortable und sichere Bedienung Hoher Fahrkomfort und hydraulische Hochentleerung bis zu 152 cm Höhe. Einfache Bedienung und ergonomische Anordnung der Bedienelemente. Logische Verknüpfung der Funktionen zur Vermeidung von Bedienfehlern. Langlebige Lithium-Ionen-Batterien Schnellladegerät zum vollständigen Laden der Batterie in nur 2 Stunden. Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser. Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung Automatische Filterabreinigung in 5-min-Intervallen und nach dem Ausschalten. Effiziente Filterreinigung der 6-m²-Filterfläche verdoppelt die Standzeit. Nahezu staubfreies, kontinuierliches Kehren unabhängig von der Schmutzmenge. Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit Einfache Überprüfbarkeit und werkzeugloser Wechsel aller wichtigen Komponenten. Intelligentes Haubenkonzept für einfachsten Zugang zu allen Maschinenteilen.