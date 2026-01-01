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    Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp Pack Li+FC | Kärcher

    Graue Kärcher Kehrmaschine mit gelber Bürste, schwarzem Sitz und Lenkrad, geeignet für den Innen- und Außenbereich.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/120 R Bp Pack Li+FC

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.280-174.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 180-Ah-Li-Ion-Batterie, Ladegerät, Hochentleerung
    • 1000 mm Arbeitsbreite, 6000 m²/h Flächenleistung, 120 l Behältervolumen
    • 3 h Batterielaufzeit, Rundfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte
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