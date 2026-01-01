10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Kehrsaugmaschine KM 100/120 R G | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine mit gelber Bürste und schwarzem Sitz in grauem Gehäuse.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/120 R G

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.280-171.0

    • Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
    • 1000 mm Arbeitsbreite, 6000 m²/h Flächenleistung, 120 l Behältervolumen
    • Rundfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte, Zubehöraufnahme
    Angebot anfordern