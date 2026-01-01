Kehrsaugmaschine KM 100/65 R Bp Pack Classic | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Bestellnummer: 1.186-062.0
Fahrantrieb
Gleichstrommotor
Antriebsart
Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)
6014
Arbeitsbreite (mm)
700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
970
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1200
Batteriekapazität (Ah)
240
Batteriespannung (V)
24
Batterielaufzeit (h)
5
Kehrgutbehälter (l)
64
Steigfähigkeit (%)
14
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
6.2
Filterfläche (m²)
3.5
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
411
Gewicht, betriebsbereit (kg)
372
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
411
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1453 x 897 x 1258
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete