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    Kehrsaugmaschine KM 100/65 R Bp Pack Classic | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine mit Lenkrad, Sitz und rotierendem Besen vorne. Graues Gehäuse mit Markenlogo.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/65 R Bp Pack Classic

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.186-062.0

    • Langlebig und robust
    • Batteriebetrieben
    • Intuitive und einfache Bedienung
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