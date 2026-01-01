10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Kehrsaugmaschine KM 105/180 R Bp Pack Classic | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit Fahrersitz, graues Gehäuse, orangefarbene Warnleuchte, große Bürste vorne, auf weißem Hintergrund.

    Kehrsaugmaschine

    KM 105/180 R Bp Pack Classic

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.186-051.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 240-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
    • 1050 mm Arbeitsbreite, 6300 m²/h Flächenleistung, 180 l Behältervolumen
    • 2,5 h Batterielaufzeit, Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte
    Angebot anfordern