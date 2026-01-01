Kehrsaugmaschine KM 105/180 R Bp Pack Classic | Kärcher

Hochwertige Komponenten, Vollgummiräder sowie vollhydraulische Lösungen für Fahr-, Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb sorgen für maximale Robustheit und Langlebigkeit unserer Industriekehrmaschine KM 105/180 R Bp Pack Classic mit serienmäßig enthaltener Batterie nebst passendem Ladegerät. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken Taschenfiltersystem, das durch eine effektive, automatische Filterabreinigung ergänzt wird, meistert die Maschine auch extrem staubige Bedingungen mühelos. Optional sind auch ein anwenderfreundliches Flachfaltenfiltersystem oder ein bewährtes Rundfiltersystem erhältlich. Darüber hinaus überzeugt die KM 105/180 R Bp Pack Classic auch bei der Beseitigung groben Schmutzes und kann dank ihrer kompakten Bauweise problemlos auch in überstellten Innenbereichen ihre Stärken ausspielen. Der Anwender profitiert dazu von intuitiver, sehr einfacher Bedienung mittels Hebeln, komfortabler Hochentleerung des Behälters sowie dem simplen Wartungskonzept.

Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten Vollhydraulischer Fahrantrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen. Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine. Serienmäßige Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit für Anwender und Umfeld. Kehrschaufelprinzip Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut. Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut. Geringe Staubentwicklung. Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit Intuitive Bedienung mittels Hebeln. Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter. Gute Zugänglichkeit aller relevanter Komponenten. Leistungsfähiges Taschenfiltersystem Minimiert effektiv die Staubentwicklung beim Kehren. Optional auch mit Flachfaltenfilter- oder Rundfiltersystem erhältlich. Höchst effektive Abreinigung für eine lange Standzeit. Automatische Filterabreinigung Regelmäßige Abreinigung verlängert die Standzeit des Filters. Verringert die Staubentwicklung auch unter extremen Bedingungen. Zuverlässige Funktion bei allen erhältlichen Filtersystemen.