Kehrsaugmaschine KM 125/130 R Bp | Kärcher

Sparen Sie doppelt, nämlich Zeit und Ressourcen! Nicht genug damit, dass diese Version der Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 125/130 R Bp umweltfreundlich mit einem Elekroantrieb ausgestattet ist, Zeit und Ressourcen sparen Sie auch durch das durchdachte Kehrkonzept, das die Anzahl Kehrfahrten bei der Eckenreinigung im Vergleich zu anderen Geräten halbiert. Entscheiden Sie sich zusätzlich für den innovativen, optionalen Kehrsichel-Seitenbesen, so ist sogar nur noch eine einzige Fahrt nötig - ganz ohne Auskehren der Ecken von Hand. Höhere Absätze überwinden Sie gefahrlos, da die Hauptkehrwalze zwischen den Hinterrädern sitzt, während das „Teach-System“ den Verschleiß überwacht und die Walze bei Bedarf automatisch in der Höhe anpasst. Per Knopfdruck sind drei Anpressdrücke einstellbar, um unterschiedlichen Verschmutzungsgraden und Untergründen Rechnung zu tragen. Die patentierte Tact-Filterabreinigung sorgt für staubfreies Arbeiten, das Kärcher Intelligent Key-System für das einfache Einrichten unterschiedlicher Nutzerrechte. Wichtige Parameter wie Auskünfte über den Kehrwalzenverschleiß oder den aktivierten Anpressdruck, liefert das multifunktionale Display.

Kehrsichel-Seitenbesen Kein mühsames Kehren von Hand mehr. Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt. Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung mehr nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden. Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis. Automatische Abreinigung. Filterelemente mit 4-facher Leistungsfähigkeit. Teach-System Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen. 3 per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke. Weniger Verschleiß im Eco-Modus. Kärcher Intelligent Key Programmierbar in 28 verschiedenen Sprachen. Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen. Maschine kann nur mit Kärcher Intelligent Key bewegt werden. Kehrwalze auf der Hinterachse Bessere Bewältigung höherer Absätze. Bequemer Kehrwalzenzugang, Kehrwalzenwechsel in weniger als 5 Minuten. Kontrolle der Kehrwalze binnen weniger Sekunden. Bedienpanel Darstellung von Maschinendaten auf dem Display (z.B. Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze). Farbcodierung. EASY-Operation-Schalter für Maschinenstart, Transportfahrt und Kehrfunktion.