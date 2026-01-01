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    Kehrsaugmaschine KM 125/130 R Bp | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit gelber Bürste, grauem Gehäuse und Sitz, seitliche Ansicht.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Golden Broom Award 2013

    Kehrsaugmaschine

    KM 125/130 R Bp

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.280-150.205

    Dank Tact-Filterabreinigung arbeiten Sie mit dieser Aufsitz-Kehrsaugmaschine nahezu staubfrei. Dazu sparen das Teach-System und der optionale Kehrsichel-Seitenbesen Zeit und Ressourcen.
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