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    Kehrsaugmaschine KM 125/130 R D | Kärcher

    Graue Kärcher Kehrmaschine mit Lenkrad und Bürste, seitliche Ansicht auf weißem Hintergrund.

    Kehrsaugmaschine

    KM 125/130 R D

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.280-150.203

    Das neue Kehrkonzept und der optionale Kehrsichel-Seitenbesen sparen Ihnen Zeit. Tact-Filterabreinigung und Teach-System ergänzen die Ausstattungsvielfalt dieser Aufsitz-Kehrsaugmaschine.
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