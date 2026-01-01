Kehrsaugmaschine KM 125/130 R D | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Bestellnummer: 1.280-150.203Das neue Kehrkonzept und der optionale Kehrsichel-Seitenbesen sparen Ihnen Zeit. Tact-Filterabreinigung und Teach-System ergänzen die Ausstattungsvielfalt dieser Aufsitz-Kehrsaugmaschine.
Antrieb – Leistung (kW)
6.5
Antriebsart
Diesel
Max. Flächenleistung (m²/h)
10000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
13600
Arbeitsbreite (mm)
880
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
1250
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1700
Kehrgutbehälter (l)
130
Steigfähigkeit (%)
16
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
8
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
591
Gewicht, betriebsbereit (kg)
705
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
593
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1800 x 1500 x 1450
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete