Kehrsaugmaschine KM 125/130 R G | Kärcher

Warum Ecken mit der Hand auskehren, wenn es doch auch anders geht? Die Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 125/130 R G mit elektrohydraulischer Hochentleerung und dem optional erhältlichen Kehrsichel-Seitenbesen reinigt Ecken mit nur einer Fahrt. Und auch die Standardversion überzeugt mit ihrem Kehrkonzept bei der Eckenreinigung im Vergleich zu anderen Geräten mit einer Halbierung des Aufwands. Die Platzierung der Hauptkehrwalze zwischen den Hinterrädern lässt Sie auch höhere Absätze gefahrlos überwinden, während das „Teach-System“ den Verschleiß überwacht, die Walze bei Bedarf automatisch in der Höhe anpasst und stets bestmögliche Kehrergebnisse garantiert. Per Knopfdruck sind 3 Anpressdrücke einstellbar, um unterschiedlichen Verschmutzungsgraden und Untergründen Rechnung zu tragen. Weitere Patente und Innovationen ermöglichen Ihnen staubfreies Arbeiten (Tact-Filterabreinigung) und das Definieren unterschiedlicher Nutzerrechte (Kärcher Intelligent Key-System). Das multifunktionale Display leitet in 28 Sprachen leicht verständlich durch die Menüs und gibt unter anderem zuverlässig Auskunft über den Kehrwalzenverschleiß oder den aktivierten Anpressdruck der Kehrwalze.

Kehrsichel-Seitenbesen (optional) Kein mühsames Kehren von Hand mehr. Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt. Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung mehr nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden. Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis. Automatische Abreinigung. Filterelemente mit 4-facher Leistungsfähigkeit. Teach-System Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen. 3 per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke. Weniger Verschleiß im Eco-Modus. Kärcher Intelligent Key Programmierbar in 28 verschiedenen Sprachen. Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen. Maschine kann nur mit Kärcher Intelligent Key bewegt werden. Kehrwalze auf der Hinterachse Bessere Bewältigung höherer Absätze. Bequemer Kehrwalzenzugang, Kehrwalzenwechsel in weniger als 5 Minuten. Kontrolle der Kehrwalze binnen weniger Sekunden. Bedienpanel Darstellung von Maschinendaten auf dem Display (z. B. Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze). Farbcodierung. EASY-Operation-Schalter für Maschinenstart, Transportfahrt und Kehrfunktion. Power-Plus-Konzept Überschüssige Energie beim Fahren wird auf eine Batterie übertragen. Bei Bergfahrt wird die Zusatzleistung für den Motor abgerufen.