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    Kehrsaugmaschine KM 130/300 R Bp Pack | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine in Grau und Schwarz mit rotierender Bürste vorne und orangefarbener Warnleuchte.

    Kehrsaugmaschine

    KM 130/300 R Bp Pack

    Bestellnummer: 1.186-129.0