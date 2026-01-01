Kehrsaugmaschine KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC | Kärcher

Robust, langlebig und ideal für Einsätze bei einem hohen Schmutz- und Staubaufkommen im Außen- und Innenbereich: die Kärcher Industriekehrmaschine KM 130/300 R I Bp Pack. Die 300-Ah-Lithium-Ionen-Batterie sorgt für genug Energie, um 3 Stunden verschiedenste Reinigungsaufgaben zu erledigen. Sollte diese Zeit nicht genügen, kann die Batterie in der Pause wieder bis zu 80 Prozent geladen werden. Der große Kehrbehälter, der kräftige Motor und der stabile, schützende Metallrahmen sowie die einfache Bedienung über Hebel sind perfekt auf die harten Bedingungen im industriellen Umfeld zugeschnitten. Das leistungsstarke serienmäßige Taschenfiltersystem gewährleistet ein nahezu staubfreies Kehren – selbst in sehr staubigem Umfeld. Für hohe Anwenderfreundlichkeit verfügt das Gerät über einen Komfortsitz, praktische Ablagefächer und LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus. Pannensichere Vollgummiräder, LED-Frontlichter und eine Warnkennleuchte sorgen für Sicherheit im unmittelbaren Arbeitsumfeld. Weitere verfügbare Anbausätze erhöhen zusätzlich die Sicherheit und machen die Maschine zu einem Reinigungsspezialisten. Lithium-Ionen-Batterie und Schnellladegerät sind im Lieferumfang enthalten.

Einfache, robuste Hebelbedienung Alle wichtigen Funktionen komfortabel über Hebel bedienbar. LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus. Praktische 1-Pedal-Bedienung mit Umschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Hydraulische Hochentleerung Einfaches, kontaktloses und sicheres Entleeren des Kehrguts. Mühelose Hochentleerung bis 1,40 m Höhe. Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie Längere Batterielebens- und Nutzungsdauer durch hohe Anzahl möglicher Ladezyklen. Reduziert Wartungsaufwand und Kosten. Optionale Seitenbesen-Drehzahlregulierung Optimale Zuführung des Kehrguts zur Kehrwalze. Reduziert effektiv Staubaufwirbelungen beim Kehren. Deutlich geringere Staubbelastung für den Anwender. Anwenderfreundliche Ergonomie Auf die Körpergröße des Anwenders einstellbarer, bequemer Komfortsitz. Ermöglicht ermüdungsfreie, bei Bedarf auch lange Arbeitseinsätze. Angenehmes Arbeitsumfeld durch mühelose Erreichbarkeit der Bedienelemente. Großflächiger Taschenfilter Die große Filterfläche ermöglicht staubarmes Kehren. Komfortable Filterabreinigung mittels Vibrationsmotor. Vollhydraulischer Fahrantrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen Sehr wartungsarm und damit zeit- und kostensparend. Verschleißfreie Antriebstechnik. Besonders langlebig trotz harten Arbeitsumfelds. Hohe Servicefreundlichkeit Taschenfiltersystem mühelos zugänglich. Wartungsarme Technik mit vollhydraulischem Antrieb und Verzicht auf Elektronik. Hydraulischer Hinterradantrieb mit Vollgummibereifung Ermöglicht ein wendiges Fahrverhalten auch bei beengten Platzverhältnissen. Pannensichere Reifen aus Vollgummi, unempfindlich gegen spitze Gegenstände. Kehrschaufelprinzip Gute Aufnahme von feinem und grobem Kehrgut. Geringe Staubaufwirbelung.