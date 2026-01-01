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    Kehrsaugmaschine KM 130/300 R LPG | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit Lenkrad und Sitz, graues Gehäuse, seitliche Rundbürste, orangefarbene Warnleuchte.

    Kehrsaugmaschine

    KM 130/300 R LPG

    Bestellnummer: 1.186-146.0