Kehrsaugmaschine KM 150/500 R Bp Pack | Kärcher

Die batteriebetriebene KM 150/500 R Bp Pack mit Dreirad-Hecklenkung arbeitet geräuscharm und emissionsfrei. Mit dem Kehrschaufelprinzip werden feines Kehrgut und Grobschmutz sicher aufgenommen. Bei Transportfahrt schließt der Kehrgutbehälter von selbst. Die Kehrwalze passt sich Unebenheiten automatisch an und ist werkzeuglos schnell zu wechseln.Ein neu konzipiertes Kehrsystem verringert den Verschleiß. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter sorgen auch bei hohem Staubaufkommen für saubere Luft. Die Filterabreinigung erfolgt auf Knopfdruck mit einem höchst effektiven Dual-Abstreifer. Der Filter ist optimal zugänglich und werkzeuglos austauschbar. Die Grundfunktionen sind dank EASY-Operation-Konzept mit einem einzigen Drehknopf bedienbar.

Leistungsfähiges Filtersystem Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche. Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabler Arbeitsplatz Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen. Alle Anzeigen im Blickfeld. Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik. Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung. Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters. Optionales Vierradfahrwerk Verbessert die Traktion auf schmierigen Oberflächen und in unwegsamem Gelände. Erhöht den Fahrkomfort und die Fahrsicherheit. Schont sensible Böden durch niedrige Flächenpressung.