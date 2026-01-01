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    Kehrsaugmaschine KM 150/500 R Bp Pack | Kärcher

    Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine in Grau und Schwarz mit rotierender Bürste vorne und orangefarbener Warnleuchte.

    Kehrsaugmaschine

    KM 150/500 R Bp Pack

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.186-130.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 700-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
    • 1500 mm Arbeitsbreite, 12.000 m²/h Flächenleistung, 500 l Behältervolumen
    • 2,5 h Batterielaufzeit, Flachfaltenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte
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