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    Kehrsaugmaschine KM 150/500 R LPG | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit Rundbürste, graues Gehäuse, orange Warnlicht oben, auf weißem Hintergrund.

    Kehrsaugmaschine

    KM 150/500 R LPG

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.186-147.0

    • Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
    • 1500 mm Arbeitsbreite, 12.000 m²/h Flächenleistung, 500 l Behältervolumen
    • Flachfaltenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte
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