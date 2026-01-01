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    Kehrsaugmaschine KM 170/600 R D Classic | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit Sitz, graues Gehäuse, Rundbürste vorne, orange Warnlicht oben.

    Kehrsaugmaschine

    KM 170/600 R D Classic

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.186-145.0

    • Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
    • 1700 mm Arbeitsbreite, 23.800 m²/h Flächenleistung, 600 l Behältervolumen
    • Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte
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