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    Kehrmaschine KM 70/15 C Classic | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit seitlicher Rundbürste und zwei großen Rädern, graues Gehäuse und schwarzer Griff.

    Kehrmaschine

    KM 70/15 C Classic

    Bestellnummer: 1.517-111.0

    • Manuelle Kehrmaschine
    • 700 mm Arbeitsbreite, 2800 m²/h Flächenleistung, 15 l Behältervolumen
    • Seitenbesen rechts