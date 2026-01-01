Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB Go!Further | Kärcher

Die limitiert verfügbare schwarze Handkehrmaschine KM 70/20 C Go!Further aus > 30 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör reinigt mit 2 Seitenbesen und einer Kehrwalze effektiv Innen- und Außenflächen. In Kombination mit dem manuellen Antrieb wird die Reinigung einfach und effizient: Die Flächenleistung der KM 70/20 C 2SB Go!Further ist 9-mal höher als die eines herkömmlichen Kehrbesens. Die Kehrwalze ist in 6 Stufen verstellbar und ermöglicht in Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Der integrierte Filter macht das Kehren nahezu staubfrei. Für ergonomisches Arbeiten sorgt ein höhenverstellbarer Schubbügel. Über das Home-Base-System kann zusätzliches Zubehör wie ein Eimer oder eine Grobschmutzzange bequem mitgeführt werden. So lassen sich neben Staub und Schmutz auch Abfälle in einem Arbeitsgang aufnehmen und entsorgen. Nach Gebrauch lässt sich die KM 70/20 C 2SB Go!Further dank Parkstellung platzsparend verstauen. Eine Grobschmutzzange ist exklusiv im Lieferumfang enthalten.

Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar Stufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis. Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß. Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden. Staubfilter Der Staubfilter reinigt die Abluft effektiv und minimiert Staubentstehung beim Kehren. Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann. Nachhaltigkeitsmerkmale Kein zusätzlicher Energiebedarf: Manueller Antrieb ermöglicht einen flexiblen Einsatz – jederzeit und an jedem Ort. Home-Base-System Komfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden.