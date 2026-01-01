Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB | Kärcher

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Kehrmaschine
Bestellnummer: 1.517-131.0
Antriebsart
Manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)
3920
Arbeitsbreite (mm)
480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
980
Behältervolumen brutto/netto (l)
45 20
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
22
Gewicht, betriebsbereit (kg)
22
Verpackungsgewicht (kg)
27.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
989 800 416
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete