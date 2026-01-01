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    Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB Retail | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit zwei rotierenden Bürsten und ergonomischem Griff in Grau und Schwarz.

    Kehrmaschine

    KM 70/20 C 2SB Retail

    Bestellnummer: 1.517-132.0

    • Manuelle Kehrmaschine
    • 980 mm Arbeitsbreite, 3920 m²/h Flächenleistung, 20 l Behältervolumen
    • Feinstaubfilter, 2 Seitenbesen, flache Ablagefläche