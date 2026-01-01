10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Kehrmaschine KM 70/20 C | Kärcher

    Graue Kärcher Kehrmaschine mit schwarzem Griff und seitlicher Bürste auf weißem Hintergrund.

    Kehrmaschine

    KM 70/20 C

    Bestellnummer: 1.517-130.0

    • Manuelle Kehrmaschine
    • 700 mm Arbeitsbreite, 2800 m²/h Flächenleistung, 20 l Behältervolumen
    • Feinstaubfilter, Seitenbesen rechts, flache Ablagefläche