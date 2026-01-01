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    Kehrmaschine KM 70/25 C Bp 2SB | Kärcher

    Grauer Kärcher Kehrmaschine mit zwei rotierenden Bürsten und großem Griff, auf weißem Hintergrund.

    Kehrmaschine

    KM 70/25 C Bp 2SB

    Bestellnummer: 1.517-230.0

    • Elektrische Kehrmaschine, ohne Fahrantrieb
    • 980 mm Arbeitsbreite, 3920 m²/h Flächenleistung, 20 l Behältervolumen
    • Filter mit passiver Filterabsaugung, 2 Seitenbesen, flache Ablagefläche
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